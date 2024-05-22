Оккупанты обстреляли Торецк, погиб 26-летний мужчина

Утром 22 мая российские террористы обстреляли город Торецк в Донецкой области. В результате военного преступления РФ погиб 26-летний местный житель.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он добавил, что под огнем противника оказался населенный пункт Рог Покровского района.

В настоящее время спасателям удалось извлечь из-под завалов дома тело погибшего мужчины. Во время атаки там пострадал ребенок 10 лет, двое погибших – его родители.

Подытоживая, Филашкин еще раз призвал жителей Донетчины эвакуироваться и не рисковать жизнью.

Напомним, об обстреле села Рог Покровского района также сообщала Донецкая областная прокуратура.

"Попадание произошло во дворе частного дома, где жила семья. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 52-летний мужчина и его жена 46 лет. Десятилетний сын супругов получил минно-взрывную травму. Кроме того, от взрыва пострадал 24-летний житель соседнего дома", – говорилось в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 22 мая взрывы прогремели в Чугуеве на Харьковщине. Войска РФ обстреляли центральную часть населенного пункта, пострадали семь человек.

– Также в ночь на 22 мая россияне ударили по энергообъектам Шостки и Конотопа на Сумщине. Противник нанес по ним авиационный удар, применив БПЛА типа "Шахед".