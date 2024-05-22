Россияне ударили по энергетическим объектам Шостки и Конотопа: в городах пропал свет

Российские оккупационные войска в ночь на среду, 22 мая, ударили по энергообъектам Шостки и Конотопа Сумской области. Противник нанес по ним авиационный удар, применив БПЛА типа "Шахед".

Об этом сообщает Сумская ОВА. В настоящее время на местах "прилетов" работают все необходимые службы.

Последствия атаки россиян уточняются. Кроме того, продолжается работа по возобновлению электроснабжения, которое было прекращено из-за вражеского удара.

"Сохраняем спокойствие, соблюдаем правила безопасности, не игнорируем сигналы воздушной тревоги", – отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее стало известно, что в полдень 21 мая в Херсонской области российский дрон сбросил взрывчатку на очередь за гуманитаркой. Три женщины 60-75 лет были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа на Сумщине.