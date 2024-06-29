В Днепре спасатели всю ночь разбирали завалы многоэтажки после удара РФ: пропавшими числятся 5 человек. Фото

Накануне, 28 июня, российские войска ударили по многоэтажке в Днепре, уничтожив несколько этажей в одном из подъездов. Поисково-спасательная операция на месте попадания продолжалась всю ночь, по состоянию на 8 часов утра 29 июня известно об одном погибшем и 12 раненых.

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В то же время пять человек на этот час считаются без вести пропавшими. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и в Днепропетровской областной военной администрации.

Так, в МВД заявили о продолжении поисково-спасательных работ в поврежденной ракетным ударом войск РФ многоэтажки: людей под завалами искали всю ночь.

"По состоянию на сегодняшнее утро известно об одном погибшем человеке и 12 раненых. Среди пострадавших — младенец и беременная женщина. Спасены 2 человека... Ликвидирован пожар. Вывезено 190 т строительного мусора", – говорится в сообщении.

Многоквартирный дом в облцентре захватчики поразили накануне после 18 часов вечера. Вражеская ракета снесла часть подъезда многоэтажки: разрушены квартиры с 8 по 11 этажи. Также в МВД заявили о повреждении 11 автомобилей.

При этом перечень жертв может оказаться не окончательным: до сих пор неизвестна судьба пяти человек, они считаются пропавшими без вести. Такие данные со ссылкой на полицию озвучил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Накануне вечером криминалисты отобрали у родственников пропавших материалы для проведения ДНК-экспертиз. Они могут помочь идентифицировать тело найденной под завалами еще накануне жертвы.

Напомним, кроме Днепра РФ, ночью обстреляла Херсон. В результате атаки российских военных преступников были травмированы женщина и мужчина.

Также ночью Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. В целом враг запустил из Приморско-Ахтарска на территории РФ 10 "Шахедов". ПВО смогла сбить все средства воздушного нападения врага.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 29 июня удачно отработали в шести регионах Украины.