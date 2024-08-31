Оккупанты обстреляли Часов Яр, попали в частный дом и многоэтажку: погибли пять человек

Террористические войска Российской Федерации утром в субботу, 31 августа, обстреляли город Часов Яр Донецкой области. По меньшей мере пять мирных жителей погибли.

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Об очередном военном преступлении оккупантов сообщил в Telegram руководитель ОГА (ОВА) Вадим Филашкин. Снаряды противника попали в частный дом и многоэтажку.

"Погибшие – мужчины от 24 до 38 лет", – уточнил глава Донецкой областной государственной (военной) администрации.

"Часов Яр – город, в котором нормальная жизнь невозможна уже более двух лет. Не превращайте себя в русскую мишень! Эвакуируйтесь!" – призвал местных жителей чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 31 августа ВС РФ ударили из артиллерии по селу Новоосиново Купянского района Харьковщины. В результате пострадали трое жителей населенного пункта.

– Того же дня путинские войска сбросили взрывчатку с дрона на жителя Берислава Херсонской области. 60-летний мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.

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