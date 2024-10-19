Оккупанты ночью ударили по жилой застройке в Одессе: появились фото пожара

В ночь на 19 октября россияне ударили ракетами по Одессе. Захватчики попали в густонаселенный частный сектор облцентра.

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Повреждения получили более десяти жилых домов, в одном из них вспыхнул пожар. Подробности раскрыл глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Ночью враг совершил ракетную атаку по Одессе. На этот раз россияне попали в частный сектор нашего областного центра, где большое количество жилых домов. В результате атаки произошло возгорание трехэтажного здания и двух легковых автомобилей рядом. Пожар оперативно ликвидировали наши пожарные. Также повреждено более десяти частных домов", – отмечено в сообщении.

По предварительным данным, добавил чиновник, люди в результате атаки не пострадали.

В ГСЧС рассказали, что спасатели оперативно ликвидировали последствия вражеской атаки. Делать это пришлось с перерывом: в регионе повторно объявляли воздушную тревогу.

"От ГСЧС привлекались 7 единиц техники и 21 пожарный", – добавили в ГСЧС.

На местах прилетов работают сотрудники правоохранительных органов. Они фиксируют последствия очередного преступника РФ против гражданского населения Одесской области.

Напомним, накануне вечером россияне ударили ракетами по Одессе. Зафиксировано попадание в жилую застройку. На месте вспыхнул пожар. К моменту первых официальных сообщений об атаке информации о пострадавших не было.

Также во время ночной атаки пострадала женщина в Киеве: обломок дрона залетел в окно ее квартиры. Женщина получила тяжелое ранение ноги, ее отправили на операцию.