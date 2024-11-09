Оккупанты ночью ударили по Днепропетровщине: повреждено предприятие, есть пострадавший

В ночь на 9 ноября российские войска ударили из "Градов" по Никополю на Днепропетровщине. Разрушениям подверглось промышленное предприятие.

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Пострадавший мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Он рассказал, что ночью на Днепропетровщине работала украинская ПВО: защитники неба над Украиной отражали очередную вражескую воздушную атаку.

Кроме дронов-камикадзе захватчики ударили из РСЗО "Град" по Никополю.

"Пострадал 50-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Изувечено промышленное предприятие", – отметил Лысак.

Также от вражеских атак страдал Синельниковский район: там произошел пожар, повреждена инфраструктура, однако обошлось без погибших и раненых.

Напомним, ночью Россия атаковала Одессу дронами. "Шахеды" повредили несколько многоэтажек, админздания и гражданские автомобили.

Также сообщалось, что накануне россияне ударили по Сумам и области. В регионе повреждены магазин, аптеки, школа, автомобили, ранены среди гражданского населения.