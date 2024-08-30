Оккупанты ночью нанесли удар БпЛА по промышленному объекту на Полтавщине

Во время ночной атаки 30 августа российские войска атаковали Полтавскую область. Там враг нанес удары по промышленному объекту.

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Люди в результате атаки не пострадали. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"Ночью враг нанес удары БпЛА по промышленному объекту на Полтавщине. В результате атаки, к счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Пронин не уточнил, о каком именно промышленном объекте идет речь, а также насколько серьезными стали последствия атаки.

Ночью 30 августа в Полтавской области воздушную тревогу объявили в 02:10, она длилась более 1,5 часов. О взрывах в регионе местные паблики писали около 3 часов ночи.

Напомним, утром 30 августа стало известно, что ночью оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Сум. В результате атаки вспыхнул пожар. Горожан призвали не выходить на улицу из-за задымления в отдельных микрорайонах облцентра.

По предварительным данным, есть пострадавшие, точные последствия атаки устанавливаются.

Также сообщалось, что днем 29 августа россияне ударили по многоэтажкам в Константиновке. Погиб один человек, еще шесть гражданских были ранены. Повреждения получили по меньшей мере пять многоквартирных домов.