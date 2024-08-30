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Оккупанты ночью нанесли удар БпЛА по промышленному объекту на Полтавщине

Лилия Рагуцкая
Война против России
1 минута
1,0 т.
Оккупанты ночью нанесли удар БпЛА по промышленному объекту на Полтавщине

Во время ночной атаки 30 августа российские войска атаковали Полтавскую область. Там враг нанес удары по промышленному объекту.

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Люди в результате атаки не пострадали. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"Ночью враг нанес удары БпЛА по промышленному объекту на Полтавщине. В результате атаки, к счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Пронин не уточнил, о каком именно промышленном объекте идет речь, а также насколько серьезными стали последствия атаки.

Ночью 30 августа в Полтавской области воздушную тревогу объявили в 02:10, она длилась более 1,5 часов. О взрывах в регионе местные паблики писали около 3 часов ночи.

Напомним, утром 30 августа стало известно, что ночью оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Сум. В результате атаки вспыхнул пожар. Горожан призвали не выходить на улицу из-за задымления в отдельных микрорайонах облцентра.

По предварительным данным, есть пострадавшие, точные последствия атаки устанавливаются.

Также сообщалось, что днем 29 августа россияне ударили по многоэтажкам в Константиновке. Погиб один человек, еще шесть гражданских были ранены. Повреждения получили по меньшей мере пять многоквартирных домов.

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