Оккупанты нанесли удары по Запорожью: повреждены объекты инфраструктуры, есть раненые

Днем 7 октября российская террористическая армия нанесла удары по территории Запорожской области. Под вражеский обстрел попал, в частности, областной центр.

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Вследствие военного преступления ранения получили три человека. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По информации ОВА, путинские террористы атаковали объекты инфраструктуры. Вследствие обстрела пострадали трое сотрудников этих объектов.

"Россия нанесла очередные удары по территории области, в частности по Запорожью. Поражения потерпели объекты инфраструктуры. Ранения получили трое сотрудников этих объектов. Медики оказывают всю необходимую помощь", – сообщил Федоров.

Позже глава областной администрации уточнил, что трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Один человек госпитализирован с минно-взрывными травмами, еще двое – проходят обследование в медучреждениях.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что российские оккупанты атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Враг запускал КАБы с авиации над временно оккупированными территориями.

Утром мониторинговые каналы писали, что россияне обстреливали Запорожскую область с истребителя Су-57. Захватчики совершали пусковые маневры над временно оккупированным Мелитополем.

Напомним, в ночь на 7 октября российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области. Целью путинских террористов стало местное предприятие. В результате атаки возник пожар.

Ранее сообщалось, что в Киеве в понедельник, 7 октября, утром во время воздушной тревоги раздалось несколько взрывов. Страна-агрессор атаковала Украину с помощью ракет "Кинжал", а позже стало известно о падении обломков в нескольких районах города.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 октября российская террористическая армия нанесла по Украине ракетный удар. Одна из вражеских ракет попала в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. Для атаки враг применил аэробаллистические ракеты "Кинжал".

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