Россияне атаковали КАБами Харьковский район, есть попадания: первые подробности

Вечером во вторник, 15 октября, российские самолеты сбросили КАБы на Харьковский район. Местные жители слышали четыре взрыва.

Видео дня

Очередной вражеский обстрел подтвердили в своих Telegram-каналах мэр Харькова Игорь Терехов и начальник областной военной (государственной) администрации Олег Синегубов. Оба сообщили о взрывах в 21:18.

"По предварительным данным, зафиксированы попадания в Харьковском районе", – написал глава ОВА около 21:30.

"Обстрелян один из населенных пунктов Малоданиловской громады", – заявил в Telegram глава ОТГ Александр Гололобов.

Отметим, что режим воздушной тревоги действовал на Харьковщине еще с 19:22. Это была уже шестая тревога на территории области за вторник.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 15 октября провел Ставку Верховного главнокомандующего, посвященную энергетической безопасности страны и комплексной подготовке к зимнему периоду. Основное внимание было сосредоточено на защите энергоинфраструктуры на всех уровнях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!