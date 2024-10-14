Оккупанты нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы: есть погибший, восемь человек пострадали

Войска России в понедельник, 14 октября, нанесли удар баллистическими ракетами по порту Одессы, в полдень в городе раздались взрывы. Вследствие атаки погиб один человек, еще восемь пострадали. Повреждены гражданские суда: сухогруз под флагом Палау OPTIMA и судно под флагом Белиза NS Moon.

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Также есть повреждения припортовой инфраструктуры, в том числе склада с зерном. О последствиях атаки сообщили руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, а также вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Пострадавшие доставлены в больницу, двое из них в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Все раненые и погибший – работники припортовой инфраструктуры, граждане Украины, сообщил Кипер.

Судно OPTIMA уже во второй раз получило повреждения – неделю назад оно попало под обстрел баллистикой. Тогда пострадали иностранцы – члены экипажа.

Кроме того, поврежден склад зерновых, грузовые краны, складские помещения, техника, здания филиала Администрации морских портов, автомобили.

"Враг в очередной раз отчитывается о якобы попадании в военные объекты. В реальности – цели одни и те же: гражданские суда, зернохранилища, терминалы. Инфраструктура, благодаря которой мы обеспечиваем продовольственную безопасность мира, которую Россия в очередной раз ставит под угрозу, нивелируя все нормы международного права", – заявил Алексей Кулеба.

Оккупанты запустили по Одессе баллистику из Крыма

Тревогу в Одесской области объявили в 11:50, и уже через две минуты в Одессе сообщили о взрывах.

Мэр города Геннадий Труханов и Силы обороны юга Украины предупреждали об угрозе применения оккупантами баллистики с территории оккупированного украинского Крыма.

"В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах", – написал Труханов в 11:52.

Воздушная тревога в Одесской области была отражена в 12:24.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 12 октября армия РФ запустила по Одесщине две баллистические ракеты. В ОВА информировали, что вследствие российского удара есть раненые.