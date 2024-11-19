Оккупанты нанесли удар по Харькову, есть прилет и раненые

Российские войска днем 19 ноября нанесли удары по Харькову. Атакован Киевский район облцентра.

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По состоянию на 13:30 известно о по меньшей мере девяти раненых. Об этом рассказали городской голова Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Первым об очередном ударе РФ по Харькову сообщил в 13:19 Терехов.

"В Харькове прилет по Киевскому району города. На данный момент имеем информацию о трех пострадавших", – написал он.

Несколькими минутами ранее в полиции Харьковской области призвали горожан оставаться в укрытиях.

"Не выкладывайте фото и видео "прилетов". О пострадавших, разрушениях сообщайте на спецлинию полиции 102", – говорилось в сообщении, опубликованном в 13:13.

Менее чем через десять минут после Терехова информацию и данные о по меньшей мере трех раненых подтвердил Синегубов.

Однако уже по состоянию на 13:30 количество пострадавших возросло вдвое.

"Количество пострадавших увеличилось до шести человек", – уточнил глава Харьковской ОВА.

В 13:36 Терехов сообщил о семи пострадавших. А ровно через десять минут стало известно, что пострадали минимум девять человек.

"На данный момент пять человек госпитализированы, двое гражданских мужчин в тяжелом состоянии", – уточнил Синегубов ситуацию по состоянию на 13:59.

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