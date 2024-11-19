Оккупанты нанесли удар по Харькову, есть прилет и раненые
Российские войска днем 19 ноября нанесли удары по Харькову. Атакован Киевский район облцентра.
По состоянию на 13:30 известно о по меньшей мере девяти раненых. Об этом рассказали городской голова Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Первым об очередном ударе РФ по Харькову сообщил в 13:19 Терехов.
"В Харькове прилет по Киевскому району города. На данный момент имеем информацию о трех пострадавших", – написал он.
Несколькими минутами ранее в полиции Харьковской области призвали горожан оставаться в укрытиях.
"Не выкладывайте фото и видео "прилетов". О пострадавших, разрушениях сообщайте на спецлинию полиции 102", – говорилось в сообщении, опубликованном в 13:13.
Менее чем через десять минут после Терехова информацию и данные о по меньшей мере трех раненых подтвердил Синегубов.
Однако уже по состоянию на 13:30 количество пострадавших возросло вдвое.
"Количество пострадавших увеличилось до шести человек", – уточнил глава Харьковской ОВА.
В 13:36 Терехов сообщил о семи пострадавших. А ровно через десять минут стало известно, что пострадали минимум девять человек.
"На данный момент пять человек госпитализированы, двое гражданских мужчин в тяжелом состоянии", – уточнил Синегубов ситуацию по состоянию на 13:59.
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