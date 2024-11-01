Оккупанты нанесли удар по Днепру: возник пожар

Россияне продолжают терроризировать украинцев: днем 1 ноября атаковали Днепр. Зафиксировано попадание.

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На месте прилета вспыхнул пожар. Об атаке сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Враг ударил по Днепру. Возник пожар. Все детали выясняем", – говорится в сообщении.

Об атаке Лысак сообщил в 13:14.

Местные паблики в это время писали, что был слышен мощный взрыв, после которого в одном из районов города виден дым. Люди, живущие в этом районе, рассказали, что от взрыва в квартирах вылетали окна.

Напомним, в ночь на 1 ноября Россия устроила новую дроновую атаку на Украину. На Черкасщине и Киевщине в результате вражеской атаки повреждены дома и предприятие.

Всего в минувшую ночь силы ПВО над Украиной сбили ракету и 31 дрон РФ, несколько БПЛА полетели в Беларусь.

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