Оккупанты нанесли удар по Днепру: возник пожар
Россияне продолжают терроризировать украинцев: днем 1 ноября атаковали Днепр. Зафиксировано попадание.
На месте прилета вспыхнул пожар. Об атаке сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Враг ударил по Днепру. Возник пожар. Все детали выясняем", – говорится в сообщении.
Об атаке Лысак сообщил в 13:14.
Местные паблики в это время писали, что был слышен мощный взрыв, после которого в одном из районов города виден дым. Люди, живущие в этом районе, рассказали, что от взрыва в квартирах вылетали окна.
Напомним, в ночь на 1 ноября Россия устроила новую дроновую атаку на Украину. На Черкасщине и Киевщине в результате вражеской атаки повреждены дома и предприятие.
Всего в минувшую ночь силы ПВО над Украиной сбили ракету и 31 дрон РФ, несколько БПЛА полетели в Беларусь.
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