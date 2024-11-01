Оккупанты били дронами: на Черкасщине и Киевщине в результате вражеской атаки повреждены дома и предприятие. Фото

Российские оккупанты ночью 1 ноября атаковали Черкасщину и Киевщину. В городе Золотоноша Черкасской области зафиксировано три прилета: повреждения получили многоэтажки и частные дома, а также госпредприятие.

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В Киевской области также известно о разрушениях в частном секторе. Подробности раскрыли в издании "Общественное Черкассы" и Национальной полиции Украины.

В целом, по данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, разрушения в результате российской атаки в ночь на 1 ноября зафиксировано в Полтавской, Одесской, Черкасской и Киевской областях. Известно о повреждении нескольких гражданских предприятий, а также многоквартирных и частных домов.

Так, в Золотоноше Черкасской области было три попадания российских дронов по жилой застройке. Также разрушениям подверглось одно из государственных предприятий в городе.

"Имеем три попадания БпЛА. Во многоэтажки, где выбито много окон, дверей и повреждена кровля. Также попадание в одно из государственных предприятий и в районе РЭС попадания в частный сектор. Там повреждены жилые дома — значительное разрушение одного из домов и несколько травмированных. Попадание было в плотную застройку, поэтому люди чудом не пострадали", – заявил заместитель городского головы Александр Флоренко.

Всего враг направил на регион пять дронов-камикадзе.

"Пострадала этой ночью Черкасская область, из пяти беспилотников имеем поражение тремя в Золотоноше. Например, прилет на улице Пивня (названа в честь подполковника 79-й отдельной аэромобильной бригады ВДВ ВСУ Евгения Петуха, погибшего 4 октября 2014 года в боях за Донецкий аэропорт. – Ред.) имеют последствия для пяти двухэтажных домов. Один из них стал эпицентром взрыва — имеет наибольшее повреждение. Самое главное — все живы и никто не нуждался в медицинской помощи", – рассказал "Общественному" глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

В Киевской области ночь также прошла неспокойно: правоохранители фиксируют последствия российской атаки на область.

"С вечера, 31 октября, государство-агрессор атаковало Киевскую область. Повреждения получили два частных дома. 1 ноября по состоянию на 09:00 в одном из районов области обнаружено повреждение кровли, окон и фасада жилых домов. Информация о пострадавших пока отсутствует", – отметили в Национальной полиции Украины.

На местах попаданий работают сотрудники полиции, они документируют последствия атаки.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали, сколько "Шахедов" кафиры запустили по Украине в октябре. Речь идет о по меньшей мере 2023 дронах-камикадзе типа Shahed и ударных БПЛА неустановленного типа.

Атаки на мирные украинские города и села государство-террористка осуществляет ежедневно. Так, в ночь на 1 ноября над Украиной сбили ракету и 31 дрон РФ, несколько БПЛА полетели в Беларусь.

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