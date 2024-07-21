Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому сектору Харьковщины, есть пострадавшие. Фото
Российские войска недра 21 июля нанесли ракетный удар по Харьковщине. Прилеты ракет С-300 зафиксированы в жилом секторе поселка Белый Колодец Чугуевского района.
Пострадали двое мужчин, поврежден ряд домов, один из них загорелся. Об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
"Враг нанес ракетный удар по жилому сектору Харьковщины. От взрывов повреждены жилые дома и дворовые постройки в поселке Белый Колодец Чугуевского района. Возник пожар в одном из домов. Спасатели ликвидировали возгорание", – отметили в ГСЧС.
По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, ракетами С-300 оккупанты ударили по поселку около 04:30 утра. Разрушено частное домовладение.
"Пострадал 69-летний мужчина и острая реакция на стресс у мужчины 54 лет", – уточнил Синегубов.
Кроме того, около 7 часов утра захватчики атаковали село Довжик Богодуховского района. В результате удара FPV-дроном горел автомобиль.
Напомним, ранее стало известно, что оккупанты атаковали Новоберислав на Херсонщине. В результате атаки пострадал мужчина.
Также Россия ночью запустила по Украине пять ракет и 39 "Шахедов". Силы ПВО уничтожили 35 дронов. В Киевской области из-за падения обломков вражеских дронов повреждены дома, произошел пожар.
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