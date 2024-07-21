В Киевской области из-за падения обломков вражеских дронов повреждены дома, произошел пожар

В ночь на 21 июля российские военные преступники атаковали ударными дронами Киевщину. Все вражеские цели обезвредили силы ПВО, однако падение обломков привело к повреждению двух частных домов и возгоранию сухой травы.

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О последствиях российской атаки сообщил Telegram начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко. Он уточнил, что попаданий в жилую или критическую инфраструктуру нет, как и пострадавших.

"Есть незначительные повреждения фасада и окон двух частных домов и автомобиля. Кроме того, в результате падения обломков произошло возгорание травяного настила, которое было оперативно ликвидировано", – проинформировал руководитель ОВА.

Напомним, начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что за последние две недели это уже как минимум пятая подряд реальная попытка врага атаковать столицу дронами. Все они были уничтожены на подступах к городу.

В целом силы ПВО Украины в ночь на 21 июля обезвредили в небе 35 из 39 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Оккупанты запустили их группами, также атаковали баллистическими и управляемыми авиаракетами. ПВО работало в более чем десяти регионах.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Минувшей ночью Россия атаковала Украину 16 дронами-камикадзе типа "Шахед" и 4 ракетами. Под ударом оказались Харьковщина, Полтавщина, Сумская, Черниговская и Киевская области.

– 19 июля в ВМС ВСУ рассказали о знаковом событии – сбитии ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", которую российские оккупанты запустили в Одесскую область. Несколько предыдущих ракет били по нашей портовой инфраструктуре.

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