Оккупанты дважды ударили ракетами по Харькову: обошлось без пострадавших

Днем 28 июля российские войска снова атаковали Харьков. По городу они нанесли два ракетных удара.

Видео дня

Информация о последствиях уточняется. Об атаке рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову. Тип ракет устанавливается. Пока что информация о пострадавших не поступала", – отметил он в 11:17.

В местных пабликах тем временем начали публиковать фото с появившимся после взрывов дымом.

По данным местных СМИ, взрывы прогремели один за другим, ориентировочно в 10:59 и 11:00. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Через час после сообщения Синегубова, в 12:17, городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что "в результате прилета двух ракет по городу Харькову погибших и пострадавших нет".

Напомним, утром этого дня РФ нанесла массированный удар по пригороду Херсона. В поселке Камышаны разрушения подверглись жилым домам. Есть раненые среди гражданских, среди них – трое детей, 10, 15 и 17 лет. Один из раненых мальчиков – в тяжелом состоянии.

Кроме того, в ночь на 28 июля силы ПВО сбили ракету Х-59 и семь "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину. По словам командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука, ракету захватчики запускали с воздушного пространства над акваторией Черного моря, а "Шахеды" – всего их было восемь – с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Почти все воздушные цели, по словам Олещука, были сбиты в Одесской области.