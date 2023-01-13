Оккупанты демонтируют дома в Мариуполе, устраивая бетонные братские могилы: люди остаются на улице. Видео

Российские оккупанты продолжают совершать страшные зверства в захваченном Мариуполе. Они демонтируют дома в городе, устраивая бетонные братские могилы. В итоге люди остаются просто на улице.

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Об этом рассказал мэр Вадим Бойченко в интервью ТСН. По его словам, таким образом оккупанты готовятся к тому, что в город вернется украинская власть, поэтому и пытаются скрыть свои преступления, чтобы не было огласки (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Оккупанты уничтожили 50% домов. Сейчас они хоронят собственные военные преступления. Они определили почти 1000 многоэтажек, которые они "уберут". Уже 50 домов не существует на карте города", – отметил Бойченко.

Также он добавил, что уничтоженные здания превращаются в бетонные братские могилы, потому что там до сих пор находятся тела убитых военными преступниками РФ мирных жителей.

Кроме того, выселенные мариупольцы остаются на улице, так как новые квартиры захватчики не предоставляет.

Бойченко рассказал, что когда оккупанты после 86 дней обороны города украинскими защитниками, не смогли его полностью уничтожить, начали применять разные системы обстрелов, в том числе и тяжелую авиацию, которая "ковровым" способом уничтожала многоэтажки.

"Люди пытаются возразить этому. Но нужно понимать, что там (в РФ. – Ред.) нет никакой демократии. Там людей выселяют из поврежденных домов и потом экскаваторами вывозят их на мусорку – вместе с вещами и погибшими", – отметил городской глава.

Также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео, на котором показан центр Мариуполя.

"Черные пятна каждый день. Превращение города в пустыню в режиме 24/7", – сказано в описании ролика.

На кадрах показаны преступления оккупантов – то, как руины дома грузит экскаватор для дальнейшего вывоза.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные преступники РФ вывозят все, что могут из разгромленного Мариуполя. Захватчики везут в Россию даже стройматериалы разрушенных домов. Они переправляют украденное по одному из своих "любимых" маршрутов Мариуполь-Таганрог.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российские военные преступники снесли руины мариупольского драмтеатра. В результате российского авиаудара 16 марта 2022 года там погибли сотни человек.

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