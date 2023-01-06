Оккупанты вывозят из Мариуполя стройматериалы разрушенных домов – ЦНС

Российские оккупанты не имеют границ своей бесчеловечности. Они продолжают беспощадно грабить временно захваченные территории. Военные преступники РФ вывозят все, что могут из разгромленного Мариуполя.

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Как сообщает Цент национального сопротивления, захватчики везут в Россию даже стройматериалы разрушенных домов. Они переправляют украденное по одному из своих "любимых" маршрутов Мариуполь-Таганрог.

"Зафиксирован вывоз стройматериалов, а именно тех, которые враг получает в процессе разборки уничтоженных им домов в Мариуполе", – сказано в сообщении.

Но и это еще не все. Оккупанты также вывозят из Мариуполя, и не только, зерно и лом металлов.

"По этому маршруту враг вывозит награбленное зерно, а также лом металлов из уничтоженных городов, в том числе из Мариуполя", – добавили в ЦНС.

Также сообщается, что оккупационная администрация Запорожской области отчиталась о реализации 300 тысяч тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур в 2022 году. Гауляйтеры цинично заявили, что для приема сельскохозяйственной продукции в регионе создано 10 филиалов ГП "Государственный зерновой оператор", которое и затем перепродало зерно.

"На самом же деле "Государственное зерновое предприятие" это обычная прокладка. Именно ей за бесценок должны были отдавать зерно фермеры на ТОТ, в противном случае зерно "национализовывали". Далее эта прокладка уже передавала зерно соприкасающимся с оккупантами структурам и те перепродавали его по рыночным ценам. То есть, по факту россияне украли украинское зерно, а всю прибыль забрали гауляйтеры и ставленники кремля в регионе", – объяснили в ЦНС.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают разрушать временно оккупированный Мариуполь. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, украинский город-герой все больше становится похож на декорации к апокалипсису. Улицы и районы некогда процветающего европейского города невозможно узнать.

Ранее в сети появилось новое видео из временно оккупированного Мариуполя, снятое в первые дни января 2023 года. Во дворах до сих пор стоят сожженные машины, во многих местах мусор и поваленные ограждения. Дома, разбитые российскими снарядами, ракетами и бомбами, в ужасном состоянии.

Также OBOZREVATEL писал, что российские военные преступники снесли руины мариупольского драмтеатра. В результате российского авиаудара 16 марта 2022 года там погибли сотни человек.

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