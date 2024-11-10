Оккупанты обстреляли Харьков: что известно о прилете

Российские войска продолжают террор Харькова. Утром 10 ноября в городе раздался взрыв: прилет произошел в Киевском районе.

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Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. Предварительно обошлось без пострадавших.

О взрыве в облцентре Терехов написал в 09.20.

"В Харькове раздался взрыв. Возможны еще удары по городу – будьте осторожны!" – призвал он.

Информацию о том, что захватчики снова атакуют Харьков, подтвердили и в полиции Харьковской области.

"В Харькове взрывы! Находитесь в укрытиях. Не выкладывайте фото и видео "прилетов". О пострадавших, разрушениях сообщайте на спецлинию полиции 102", – обратились к горожанам.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил: по предварительным данным, попадание произошло в Киевском районе города, туда выехали профильные службы для осмотра.

Впоследствии Терехов поделился предварительной информацией: прилет произошел в лесополосе.

"Без разрушений и пострадавших", – добавил он.

По данным мониторингового Telegram-канала monitor, по облцентру россияне ударили КАБом.

Напомним, накануне вечером россияне также сбросили КАБы на Харьков. Известно, что прилетело недалеко от многоэтажки, есть разрушения.

Кроме того, оккупанты атаковали дронами Одессу и район. В результате атаки были повреждены жилые дома, есть пострадавшие.

А в Киевской и столице в течение ночи силы ПВО сбили около 15 вражеских БПЛА. Повреждений избежать не удалось.