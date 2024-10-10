Оккупанты били баллистикой: в Николаеве прогремели взрывы

В Николаеве днем в четверг, 10 октября, раздались взрывы. Оккупационные войска России применили баллистические ракеты с территории захваченного украинского Крыма. Две волны ударов были направлены на один объект инфраструктуры.

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"В Николаеве слышен взрыв. Подробности позже", – информировал в официальном Telegram-канале городской голова Александр Сенкевич в 11:45.

В некоторых районах пропал свет, передает "Суспільне".

Воздушная тревога в области была объявлена за несколько минут до взрыва – в 11:38.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины по состоянию на 11:42 предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из оккупированного Крыма.

"Скоростная цель из Крыма в северо-западном направлении. Николаев – в укрытия!" – говорилось в сообщениях ведомства.

По данным мониторинговых каналов, российские оккупанты пытались попасть по инфраструктуре.

Относительно пострадавших информации пока нет.

По состоянию на 11:56 тревога в Николаевской области была отбита, однако уже в 12:04 объявлена снова.

В Воздушных силах ВСУ снова сообщили о скоростной цели из Крыма. Направление северо-западное.

В 12.08 прозвучала повторная серия взрывов.

Зафиксировано повторное попадание по одному объекту, сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

"Прилет туда же, но успели всех увести. Гражданские", – написал он в официальном Telegram-канале.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью армия РФ запустила по Украине восемь ракет и 62 "Шахеда". ПВО сбила 41 "Шахед", еще 14 обезвредили средствами РЭБ. Вследствие массированной атаки РФ поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Одесской, Полтавской и Донецкой областях.

Кроме того, утром БПЛА попал в крышу пятиэтажки в Кривом Роге, пострадали два человека. Поражены инфраструктурный объект и газопроводы. Момент попадания попал на видео.