После взрыва поднялся столб дыма: момент атаки 'Шахеда' на жилой сектор Кривого Рога попал на видео

Момент попадания "Шахеда" в жилищный сектор Кривого Рога утром 10 октября попал на видео. На кадрах видно, как БПЛА в небе резко берет пике и быстро летит вниз. В результате попадания поднялось облако огня и дыма.

Видео дня

Видео опубликовал Telegram-канал HKR. Также там показали кадры с места падения обломков.

Напомним, утром 10 октября в Кривом Роге под поражение попали пятиэтажка, объект инфраструктуры и газопровод. В результате попаданий повреждения и разрушения, пострадала пожилая женщина. В городе идет спасательная операция.

В МВД сообщили, что чрезвычайники спасли семерых жителей пораженного многоэтажного дома, еще 26 вывели в безопасное место. На местах попаданий работали все необходимые службы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В течение ночи россияне атаковали Днепропетровщину артиллерией и реактивными системами залпового огня. В результате обстрела пострадал мирный житель.

– Утром 10 октября кремлевские террористы атаковали Запорожье. В результате вражеских обстрелов в городе разрушены частные дома. Среди мирных жителей есть пострадавшие, в том числе дети.

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