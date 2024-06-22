Оккупанты атаковали объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области, возник пожар – ОВА

В ночь на 22 июня российские террористы атаковали Львовскую область. Враг обстрелял объект критической энергетической инфраструктуры, в результате чего там возник пожар.

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О последствиях атаки сообщил в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что на месте происшествия сейчас работают пожарные.

"По состоянию на это время информации о пострадавших не поступало. О масштабах разрушений – позже", – написал чиновник.

По данным местных СМИ, во время воздушной тревоги взрывы прогремели в городе Стрый. После этого в городе начались перебои с электроснабжением.

Напомним, этой ночью группа стратегических бомбардировщиков Ту-95МС РФ запустила по Украине крылатые ракеты Х-101/Х-555. По состоянию на 3:30 воздушная тревога была объявлена во всех регионах страны, продолжалась до 05:06. В это время также продолжалась атака на Украину дронов-камикадзе типа Shahed-136.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО в области. Мониторинговые каналы также писали о работе ПВО в Луцке и Львовской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 21 июня оккупанты снова обстреливали мирные населенные пункты в Донецкой области. Войска РФ нанесли удар по пригороду Торецка, а также по поселку Нью-Йорк.

– 21 июня россияне совершили очередное военное преступление под Волчанском – захватчики убили работницу передвижного отделения "Укрпочты". Женщина погибла от вражеской атаки при перевозке и доставке пенсий местным жителям.

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