Под Волчанском войска РФ убили работницу передвижного отделения 'Укрпочты' и ранили водителя

Утром в пятницу, 21 июня, российские оккупационные войска совершили очередное военное преступление под Волчанском – захватчики убили работницу передвижного отделения "Укрпочты". Женщина погибла от вражеской атаки во время перевозки и доставки пенсий местным жителям.

Видео дня

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что это произошло около 10 утра в Волчанской громаде.

"Пока к месту гибели нет доступа из-за интенсивных обстрелов", – написал чиновник.

Также россияне ранили водителя, сопровождавшего погибшего почтальона – в их автомобиль попал вражеский БПЛА.

Пострадавший мужчина пешком дошел с места атаки до села Бугаевка. Там его увидели украинские военные, после чего водителя госпитализировали в Харьков. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

В "Укрпочте" рассказали, что погибшую работницу звали Лариса, она была начальницей передвижного отделения. "Вечная и светлая память Ларисе. Всю необходимую помощь семье мы предоставим", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты 20 июня нанесли удар по одной из электростанций в Донецкой области. В результате атаки тяжелые ранения получил 36-летний энергетик Константин Гусак, врачи не смогли его спасти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!