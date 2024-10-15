Оккупанты атаковали дронами Херсонщину: есть пострадавшие

Россияне утром 15 октября атаковали дронами Херсонщину. Они дважды сбрасывали взрывчатку с БпЛА на гражданских в городе Берислав.

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Пострадали двое мужчин. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Первую атаку захватчики совершили около 06:30. Под удар российского дрона попал 62-летний мужчина.

"Он самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали контузию и взрывную травму", – отметили в Херсонской ОВД.

Приблизительно через час оккупанты ударили второй раз. Из-за вражеского сброса контузии, осколочные ранения ног и взрывную травму получил 43-летний мужчина. Его доставили в больницу.

Также к врачам обратился 57-летний мужчина, получивший взрывную травму и контузию накануне, когда наехал своим автомобилем на взрывной предмет.

Напомним, около 02:30 ночи 15 октября оккупанты ударили ракетами по Николаеву. В местах попадания вспыхнули пожары. Известно об одной погибшей и 16 пострадавших мирных жителях. Часть раненых находятся в тяжелом состоянии.

Для удара по облцентру захватчики применили баллистические ракеты.

А накануне, 14 октября войска РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы. Погиб мужчина, еще восемь человек получили ранения.

Повреждены гражданские суда: сухогруз под флагом Палау OPTIMA и судно под флагом Белиза NS Moon. Также разрушениям подверглась припортовая инфраструктура, в том числе склад с зерном.