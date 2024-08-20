Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами и ракетами и ударили из артиллерии: пострадал человек

Российские войска в ночь на 20 августа в очередной раз атаковали Днепропетровщину. По двум районам области захватчики били дронами, ракетами и артиллерией.

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Известно о по меньшей мере одном пострадавшем гражданском, точные последствия атаки устанавливаются. Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По словам чиновника, ночью на Днепропетровщине работали силы ПВО. Воины Воздушного командования "Восток" приземлили две крылатые ракеты и два вражеских дрона.

В то же время оккупанты били по двум районам области. Так, один из населенных пунктов Синельниковского района они атаковали БпЛА. Еще один беспилотник россияне направили вечером 19 августа по Никополю, а Мировскую громаду Никопольского района накрыли артиллерийским огнем.

Утром 20 августа враг обстрелял Марганецкую громаду и снова терроризировал Никополь.

"Пострадал один человек. Какой ущерб причинили оккупанты, еще уточняют спасатели", – отметил Синегубов.

Напомним, 20 августа оккупанты пытались атаковать Киев дронами и "Искандерами-К". Дроны-камикадзе летели на столицу Украины ночью, ракеты же россияне запустили уже утром.

Все вражеские целые силы ПВО уничтожили на подступах к Киеву. В столице обошлось без разрушений и пострадавших.