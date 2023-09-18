Оккупантов ждет только смерть: штурмовики бригады "Лють" показали, как шли бои за Клещиевку. Видео

Бригада Национальной полиции Украины "Лють" из Гвардии наступления показала, как выбивала оккупантов из населенного пункта Клещиевка Донецкой области. Штурмовики действовали совместно с аэроразведкой, артиллеристами и другими подразделениями Сил обороны.

Яркое видео боев появилось в Facebook-аккаунте Министерства внутренних дел Украины 18 сентября. "Бои за Клещиевку глазами штурмовиков бригады "Лють" Гвардии наступления", – подписала ролик пресс-служба (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Воины сняли на камеру ближние бои, штурмы зданий, а также удары по вражеской живой силе и технике с воздуха.

Осторожно, в видеоролике есть кадры 18+!

Также в МВД отметили, что за освобождение Клищиевки командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский наградил ведомственными наградами и ценными подарками пограничников Гвардии наступления.

Как писал OBOZREVATEL:

– Американский аналитический Институт изучения войны заявил, что, вероятно, 17 сентября Силы обороны освободили село Клещиевка на юг от Бахмута и продолжили успешные наступательные действия на других участках Бахмутского направления.

– 17 сентября глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими воинами, держащими государственный флаг и боевые знамена своих подразделений на фоне разрушенного здания. Этот снимок могли сделать в Клещиевке. При этом в бригаде "Лють", боевой флаг которой есть на фотографии, заявили: активный штурм села продолжается.

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