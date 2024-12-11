Официально подтверждены цифры: Лубинец рассказал, сколько украинских военнопленных оккупанты расстреляли в течение 2024 года

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, сколько украинских военнопленных оккупанты расстреляли в течение 2024 года. По его словам, официально было подтверждено 109 таких случаев.

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За предыдущие годы полномасштабной войны зафиксировано 177 расстрелов украинских военнопленных россиянами. Об этом Лубинец рассказал в эфире телемарафона.

"Нам удается больше официально зафиксировать нарушения прав украинских военнопленных, расстрелов, циничных расстрелов в упор, к сожалению. Только за 2024 год удалось официально подтвердить, что россияне расстреляли 109 украинских военнопленных", – сообщил Лубинец.

Он отметил, что разведывательные и правоохранительные органы регулярно фиксируют и сообщают о систематических нарушениях прав военнопленных со стороны россиян.

"К сожалению, я не мог выходить и публично показывать эти примеры циничного нарушения международного гуманитарного права, Женевских конвенций, когда нам удавалось это зафиксировать – мы это делаем", – заметил омбудсмен.

Ранее сообщалось, что в среду, 20 ноября, стало известно об очередном военном преступлении российских оккупантов: в Курщине они снова расстреляли украинских военнопленных.

Напомним, что 18 октября российские военные расстреляли двух пленных украинских защитников вблизи Селидового Покровского района. Было начато досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина официально задокументировала более ста случаев расстрелов украинских военных, которые сдавались в плен на поле боя российским оккупантам. Отмечается, что это лишь подтвержденные случаи, и их реальное количество может быть значительно больше.

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