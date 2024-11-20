Российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных на Курщине: омбудсмен обратился к ООН

В среду, 20 ноября, стало известно о новом военном преступлении российских оккупантов. Военные РФ в очередной раз расстреляли украинских пленных в Курской области.

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Из-за этого преступления омбудсмен Дмитрий Лубинец написал письма Организации Объединенных Наций и МККК. Об этом он сообщил в Telegram.

"Очередное военное преступление! Из соцсетей стало известно о предполагаемом расстреле украинских военнопленных, попавших в российское окружение на Курщине", – отметил омбудсмен.

Лубинец добавил, что международное сообщество должно действовать немедленно. Потому что страна-оккупант еще раз нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

"Россию нужно остановить. Враг ответит за каждое преступление", – резюмировал омбудсмен.

Как сообщалось ранее, оккупанты снова расстреляли пленных украинских защитников. Очередное военное преступление россияне совершили 10 ноября на Покровском направлении.

Напомним, недавно стало известно, что 18 октября российские военные расстреляли двух пленных украинских защитников вблизи Селидового Покровского района.

Перед этим оккупанты казнили девять украинских военнопленных в Курской области РФ. В американском Институте изучения войны отмечают, что такие случаи происходят по всей линии фронта, а российское командование одобряет преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина официально зафиксировала более ста случаев расстрелов российскими оккупационными войсками украинских бойцов, сдававшихся в плен на поле боя. Это только подтвержденные случаи, на самом деле их может быть больше.

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