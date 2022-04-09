'Одна женщина не выдержала – повесилась': спасенные рассказали о пережитом аде в Мариуполе

Жители Мариуполя, которым удалось бежать на подконтрольную Украине территорию, рассказывают страшные свидетельства о трупах на дорогах, голоде, зверствах кадыровцев и других войск РФ. Некоторые не выдерживают и кончают жизнь самоубийством.

Люди описывают безвыходную ситуацию в осажденном городе. Большинство из них скрываются в убежищах. Выход за водой – смертельная рулетка, многие уже не возвращаются назад. Свидетели жизни в нечеловеческих условиях, которым удалось добраться до Запорожья, рассказали ВВС о том, что происходит в Мариуполе.

"У людей нервные срывы. Мы знали одну женщину, которая не выдержала и повесилась. Людей хоронят на улицах", – говорит Юлия, которая спаслась с двумя дочерьми и матерью Татьяной.

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Татьяна также отмечает, что город усыпан трупами. Могилы роют прямо рядом с телами, они неглубокие.

Юлия также вспоминает, что в осажденный город не доходит гуманитарная помощь. Нет ни воды, ни электричества, ни газа. В Мариуполе начался голод, люди вынуждены готовить на костре остатки пищи. Их семья смогла выжить, так как грамотно распределили оставшиеся продукты.

Семья второй дочери Татьяны не смогла покинуть город, связь с ними оборвалась.

Юлия рассказала о зверствах российской армии, о том, как обстрелами неизбирательно уничтожались жилые дома, автомобили.

"Когда мы были в Мариуполе, чеченцы мародерствовали. Они забирали у людей золото. Становилось очень опасно, мы слышали, что они насиловали женщин", – сказала она.

61-летняя Любовь, которая смогла спастись из Мариуполя со своим сыном Валерием, вспоминает об обстрелах города.

"В некоторые дни было 50 самолетов, в другие дни 70. Каждый нес по две бомбы. Они наносили удары по драматическому театру, музеям, гостиницам, многоквартирным домам. Они вообще не различали (целей – Ред.)", – говорит женщина.

По ее словам, когда прекратилась централизованная подача воды, людям пришлось выбирать между жаждой и смертельным походом за водой.

"Люди, которые пытались достать воду, были убиты. Некоторым удалось принести небольшое количество воды для приготовления пищи. У нас не было воды (неделями)... Один мужчина пошел за водой и не вернулся", – вспоминает Любовь.

В некоторых убежищах находилось до 300 человек. Солдаты РФ доставали их оттуда и снимали пропагандистские ролики.

"Российские (солдаты – Ред.) вытаскивали их из этих убежищ, фотографировали и говорили: "Мы пришли сюда освобождать вас". Люди плакали, боялись что-то сказать в ответ. Боялись, что их могут расстрелять. Россияне сказали бы: "Вот это слезы радости. Люди счастливы быть свободными от фашистов", – заявила Любовь.

Анна самостоятельно добралась до Бердянска, откуда ее вывезли до Мариуполя.

"Сейчас Мариуполь – это кладбище. Все кварталы усыпаны могилами мирных жителей. Это было ужасно. К сожалению, выбрались не все. У нас есть родственники в Мариуполе, с которыми мы не выходили на связь с конца февраля. Живы они или нет, мы не знаем", – отметила Анна.

Оккупанты неоднократно срывали переговоры об организации зеленых коридоров для эвакуации мирных жителей Мариуполя. Также они много раз нарушали уже достигнутые договоренности. Например, 4 апреля колонна из 7 автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась в сопровождении Международного Комитета Красного Креста, была заблокирована в городе Мангуш.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции заявили о желании поспособствовать эвакуации мирных жителей из Мариуполя. В частности, Анкара готова выделить для этих целей морские суда. Этот вопрос обсуждался с Москвой.