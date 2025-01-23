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"Один мой": оккупанты расстреляли украинских военнопленных на Донетчине, Лубинец отреагировал

Марина Лисничук
Война против России
2 минуты
10,4 т.
'Один мой': оккупанты расстреляли украинских военнопленных на Донетчине, Лубинец отреагировал

Российские оккупанты во время штурма украинских позиций в Донецкой области захватили в плен по меньшей мере семерых военнослужащих Сил обороны. В дальнейшем захватчики расстреляли шестерых безоружных защитников Украины, судьба еще одного бойца неизвестна.

Видео дня

В сети появилось видео 18+ с фактом очередного военного преступления. При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора начато расследование.

Россияне же сами зафиксировали, как убили нескольких украинских воинов, приказывая им "лежать и закрыть рот". Так называемый оператор этого преступления цинично заявил: "один – мой", а затем он выпустил ряд пуль в спину одному из военнопленных.

Расстрел каждого из воинов произошел на глазах у побратимов. Видео оккупантов оборвалось, когда они навели камеру на седьмого пленника – поэтому его судьба неизвестна.

"Один мой": оккупанты расстреляли украинских военнопленных на Донетчине, Лубинец отреагировал

На очередное военное преступление российских войск отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что армия РФ никогда не славилась достойным обращением с военнопленными и вот снова демонстрирует свою беспомощность и преступность.

"В очередной раз посылаю информацию об этом преступлении ООН и МККК. Этот факт должен быть зафиксирован! Отсутствие ответственности превратил преступление в системность. На это нельзя закрывать глаза! Украина нуждается в справедливости и ответственности для тех, кто совершает преступления и не соблюдает никаких норм!" – подчеркнул он.

При процессуальном руководстве ОГП начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Его осуществляет Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

"Расстрел военнопленных является серьезным нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и классифицируется как тяжкое международное преступление. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, военные преступники из РФ казнили троих украинских военнопленных вблизи Нескучного Волновахского района Донетчины. Несмотря на то, что защитники Украины добровольно сдались в плен, оккупанты связали им руки и убили выстрелами в затылок.

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