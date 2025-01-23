'Один мой': оккупанты расстреляли украинских военнопленных на Донетчине, Лубинец отреагировал

Российские оккупанты во время штурма украинских позиций в Донецкой области захватили в плен по меньшей мере семерых военнослужащих Сил обороны. В дальнейшем захватчики расстреляли шестерых безоружных защитников Украины, судьба еще одного бойца неизвестна.

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В сети появилось видео 18+ с фактом очередного военного преступления. При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора начато расследование.

Россияне же сами зафиксировали, как убили нескольких украинских воинов, приказывая им "лежать и закрыть рот". Так называемый оператор этого преступления цинично заявил: "один – мой", а затем он выпустил ряд пуль в спину одному из военнопленных.

Расстрел каждого из воинов произошел на глазах у побратимов. Видео оккупантов оборвалось, когда они навели камеру на седьмого пленника – поэтому его судьба неизвестна.

На очередное военное преступление российских войск отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что армия РФ никогда не славилась достойным обращением с военнопленными и вот снова демонстрирует свою беспомощность и преступность.

"В очередной раз посылаю информацию об этом преступлении ООН и МККК. Этот факт должен быть зафиксирован! Отсутствие ответственности превратил преступление в системность. На это нельзя закрывать глаза! Украина нуждается в справедливости и ответственности для тех, кто совершает преступления и не соблюдает никаких норм!" – подчеркнул он.

При процессуальном руководстве ОГП начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Его осуществляет Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

"Расстрел военнопленных является серьезным нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и классифицируется как тяжкое международное преступление. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, военные преступники из РФ казнили троих украинских военнопленных вблизи Нескучного Волновахского района Донетчины. Несмотря на то, что защитники Украины добровольно сдались в плен, оккупанты связали им руки и убили выстрелами в затылок.

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