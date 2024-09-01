Ночью и утром россияне обстреляли приграничье Сумщины: погиб человек

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать приграничные населенные пункты Сумской области регулярными обстрелами. Накануне захватчики нанесли ракетный удар, вследствие которого погиб мирный житель.

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Еще четверо жителей получили ранения. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Путинские войска нанесли ракетный удар по Верхнесыворотской громаде. В результате теракта один гражданский человек погиб, еще четверо получили травмы.

Всего с ночи 1 сентября и в течение утра было зафиксировано 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Около полусотни взрывов прогремели в Великописаревской, Белопольской, Верхнесыворотской, Краснопольской, Юнаковской, Эсманской, Середино-Будской, Глуховской и Новослободской громадах.

По Великописаревской громаде российские оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы. Территорию Краснопольской громады россияне обстреляли из артиллерии, а по Белопольской ударили тремя авиабомбами и совершили 15 обстрелов из минометов.

В Глуховской громаде россияне применили для обстрела 4 управляемых авиабомбы, а на Юнаковскую и Новослободскую громады сбросили по одной бомбе.

Эсманскую громаду российские оккупанты терроризировали минометными обстрелами. Всего было зафиксировано 7 взрывов. В Середино-Будской громаде враг дважды атаковал FPV-дроном.

Напомним, оккупанты вечером 31 августа ударили по автодороге Сумы – Харьков в районе села Верхняя Сыроватка Сумского района. В результате ракетного удара повреждена колона зерновозов.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 августа ВС РФ ударили из артиллерии по селу Новоосиново Купянского района Харьковской области. В результате обстрела села пострадали трое гражданских.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 1 сентября уничтожили над разными регионами восемь из 11 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. В то же время враг атаковал страну баллистической ракетой.

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