''Неистовые крики разносились по всей колонии'': врач раскрыл жуткие подробности теракта в Еленовке

Освобожденный из российского плена украинский врач-нейрохирург Дмитрий Кубряк рассказал новые подробности страшного теракта в колонии в Еленовке Донецкой области. Тогда российские оккупанты взорвали один из бараков, в котором собрали значительное количество пленных защитников "Азовстали".

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Сам медик, попавший в плен также с территории этого комбината, был очевидцем тех ужасных событий и заявил, что около 50 украинских воинов после взрыва сгорели заживо, а огромному количеству раненых пришлось часами ждать помощи. Жуткие детали массовой казни оккупантами украинских военнопленных он описал в интервью "Униан".

У врача нет никаких сомнений в том, кто действительно стоит за совершением теракта.

"Лично мне понятно, что это был за взрыв и кто его совершил. События были настолько последовательны, что говорить о какой-то случайности не приходится", - заявил Кубряк.

Он вспомнил, что в ту страшную ночь персонал колонии спокойно передвигался по всей территории без бронежилетов и касок: оккупанты совсем не боялись за свою жизнь, несмотря на постоянные обстрелы.

Кубряк также поделился жуткими воспоминаниями о том, что происходило после взрыва.

"Таких звуков мне слышать не приходилось - ни до того, ни после... Неистовые крики агонизирующих людей разносились по всей колонии... Это не передать словами! Взрыв произошел где-то в 23:30, и только через 30-40 минут нас, украинских медиков, привлекли для оказания помощи.Мы прибежали на место трагедии - увиденное шокировало.Пятьдесят человек погибли сразу - сгорели заживо.Остальные, как могли, выползли из барака наружу... Огромное количество раненых! Они корчились от боли и кричали: "Помогите!". А нам в этом хаосе, в темноте нужно было определиться: кому помочь в первую очередь, кому не помогать, кто может подождать", - рассказывает врач.

Вывозить раненых украинских воинов в больницы оккупанты не спешили: первых военнопленных украинцев захватчики погрузили в "КаМАЗ" и вывезли лишь около 5 часов утра - почти через 6 часов после взрыва.

"Люди просто лежали на земле... Люди, получившие глубокие ожоги, осколочные ранения, травматические ампутации конечностей, повреждения внутренних органов... Мы бегали между ними, отчаянно пытаясь спасти, а работники колонии просто стояли у забора, игнорируя наши мольбы отправить пострадавших в больницу. Стояли с улыбками, отпуская цинические реплики... Такое пассивное созерцание чужих мучений", – вспоминает Кубряк.

По его мнению, промедление было обусловлено, в частности, и тем, что администрация колонии просто выжидала, кто выживет, а кто нет.

"За это время умерли пять человек, восемьдесят забрали в Донецк, в больницу. Еще около тридцати получили легкие ранения - их оставили в Оленевке, примерно столько же почти не пострадали. Очень надеюсь никогда больше не видеть такого кошмара", - добавил Кубряк.

Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Оленевка Донецкой области прогремел взрыв в одном из бараков. Туда за считанные дни до этого перевели значительное количество удерживавшихся в колонии защитников "Азовстали".

Оккупанты заявили, что якобы взрыв обусловлен умышленным обстрелом со стороны ВСУ: мол, военнопленные украинцы "начали давать показания о военных преступлениях".

Однако по характеру разрушений и ряду других факторов довольно скоро было установлено, что речь идет об устроенном оккупантами теракте - фактически, массовой казни военнопленных. Здание, где они содержались, было взорвано изнутри термобарическими снарядами.

В результате теракта погибли по меньшей мере 53 украинских военнообязанных, выведенных из "Азовстали".

Также сообщалось, что врач из Днепра Дмитрий Кубряк стал одним из медиков, которые вызвались лететь в уже находящийся в осаде Мариуполь, чтобы спасать раненых защитников города. Именно он в бункере провел операцию на открытом мозгу защитнику Мариуполя, морпеху Павлу Самбуру. Несмотря на отсутствие необходимых инструментов и материалов, он смог спасти воину жизни.

Впоследствии оба попали в плен, а вернувшись домой – встретились еще раз, уже на свободе.