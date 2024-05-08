Наводил ракеты на Кривой Рог: СБУ задержала информатора российского 'военкора'. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного российского осведомителя. Он наводил ракеты на Кривой Рог и близлежащие районы, особый интерес для врага представляли координаты для дальнейшего огневого поражения боевых позиций сил ПВО.

Координатором между предателем и российской спецслужбой стал пропагандист РФ, входящий в кремлевский пул. Подробности раскрыли в СБУ.

В Службе отчитались о том, что контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку РФ нанести огневое поражение по локациям Сил обороны на прифронтовой Днепропетровщине. В первую очередь врага интересовали координаты боевых позиций украинской ПВО, которая защищала от российских атак Кривой Рог и близлежащие районы.

"Чтобы скорректировать ракетный удар по объектам ВСУ, оккупанты дистанционно привлекли своего информатора – 27-летнего местного жителя. Его действия координировал входящий в медийный пул Путина кремлевский "военкор", сотрудничающий с российской разведкой", – говорится в сообщении.

Выполняя поставленные пропагандистом задачи, предатель объезжал местность, выискивая места базирования радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов. Отдельно на Google-картах он обозначал расположение блокпостов Сил обороны и ремонтных баз, обслуживавших украинскую военную технику.

"Полученные сведения фигурант планировал по мессенджеру передать оккупантам через российского "военкора". Однако Служба безопасности своевременно разоблачила вражеского приспешника и задержала его на горячем, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели. У задержанного изъят мобильный телефон с электронными картами местности, где он отмечал локации для подготовки воздушной атаки РФ. Кроме того, во время обыска в его доме обнаружен автомат АК-74 с глушителями и патронами к нему", – говорится в сообщении.

В Службе уточнили, что в поле зрения пропагандиста РФ будущий предатель попал в начале 2024 года: тот заметил антиукраинские комментарии этого так называемого украинца в сети Telegram.

Предатель задержан, он находится под стражей. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ), санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ. Они готовили убийства президента Украины Владимира Зеленского, главы СБУ Василия Малюка, начальника ГУР Кирилла Буданова.