Готовили убийства Зеленского, Малыша и Буданова: СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ. Фото и видео

В Службе безопасности Украины заявили о разоблачении сети агентов 5-й службы ФСБ РФ, которые готовили убийство президента Владимира Зеленского, руководителя СБУ Василия Малюка, главы ГУР Кирилла Буданова и других чиновников. В рамках дела были задержаны два полковника Управления государственной охраны.

Соответствующее заявление сделала пресс-служба СБУ 7 мая. "Контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства", – говорится в сообщении.

По данным следствия, реализовать планы должна была агентурная сеть, заблаговременно разоблаченная СБУ при содействии руководства УГО.

В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из самой Москвы, входили два полковника УГО, которые "сливали" секретную информацию врагу.

В частности, враг готовил план ликвидации Зеленского. Одной из задач агентов был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять его в заложники, а впоследствии убить.

Также враг планировал ликвидировать Малюка, Буданова и других чиновников. Буданова намеревались убить перед Пасхой, заявили в СБУ.

Первоначально завербованный агент должен был наблюдать за перемещением охраняемого лица и передавать данные врагу. По координатам здания, где должен был находиться руководитель ГУР, планировалось нанести ракетный удар.

Затем планировали атаковать дроном людей, оставшихся на месте поражения, и попасть еще одной ракетой, в частности, для уничтожения следов применения БПЛА.

Вооружение обеспечил полковник УГО, лично привезший в Киев FPV-дроны, заряды в РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90.

"СБУ зафиксировала как поездки полковника УГО за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины, так и разговоры потенциального исполнителя теракта с "куратором" из ФСБ. Служба безопасности Украины поэтапно задокументировала преступные действия фигурантов и задержала их", – говорится в сообщении украинской спецслужбы.

Василий Малюк рассказал, что о спецоперации СБУ знал ограниченный круг лиц, а ее ход он контролировал лично.

"Теракт, который должен был стать подарком Путину к инаугурации, действительно стал провалом российской спецслужбы. Но мы не должны забывать – враг сильный и опытный, его нельзя недооценивать. Мы и дальше будем работать на опережение, чтобы каждый предатель получил заслуженные судебные приговоры", – цитирует его прессслужба СБУ.

В спецслужбе добавили, что российская ФСБ в очередной раз подтвердила статус террористической организации, ведь именно сотрудники 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы курировали организацию теракта. Это ⁠Максим Мишустин, ⁠Дмитрий Перлин и ⁠Алексей Корнев.

Перлин в январе 2022 года стала куратором "кротов", которые были завербованы еще до полномасштабного вторжения. К тому времени ими "опекался" его коллега Корнев.

Перед началом полномасштабной войны Корнев провел ряд законспирированных встреч с полковником УГО на территории соседних государств Европы. Также за границей обычно передавались средства для агентов.

У фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты средства поражения и другие доказательства.

Они уведомлены о подозрении за ⁠ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена в условиях военного положения) и ⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к теракту).

Подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.

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