'Насиловали девушек в Токмаке и Молочанске': пленный оккупант рассказал о преступлениях 'кадыровцев' на Запорожье. Видео

Пленный оккупант рассказал, как боевики "Ахмат" – армия главы Чечни Рамзана Кадырова насиловали украинских девушек. Зверские преступления они совершали в Токмаке и Молочанске Запорожской области.

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"Кадыровцы" жестоко издевались над несовершеннолетними. Видео с пленным захватчиком появилось в Telegram (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что видео опубликовала 47 ОМБр "Магура".

"Ахмат" насиловал местных жительниц в Токмаке, в Молочанске. Причем, изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. Чем закончилось, не знаю. Наверное, их поймали. Я ничтожество. Пешка", – сказал оккупант.

Отметим, в Украине удалось установить личность российского оккупанта, изнасиловавшего младенца. Его зовут Алексей Бычков, он родом из Пскова Покровской области РФ.

А в блокадном Мариуполе российские оккупанты несколько дней насиловали женщину на глазах у маленького сына. От пережитого мать умерла, а 6-летний мальчик поседел.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили 5 военным страны-террориста РФ о подозрении в изнасиловании жительницы Киевской области. Кроме того, оккупанты проводили рейды, во время которых грабили и запугивали местных жителей расправой.

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