Нанесен ущерб на 15 млрд: российского генерал-полковника и его подчиненных будут судить за обстрелы ядерной установки в Харькове

Специализированная экологическая прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении российского генерал-полковника и еще четырех военнослужащих ВС РФ, совершивших тяжкое военное преступление. Они причастны к обстрелам Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", где размещена единственная в мире ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" и хранилище ядерных материалов.

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В результате атак уничтожено уникальное оборудование, ущерб окружающей среде оценивается по меньшей мере в 15 млрд грн. Подробности сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"Прокурорами Специализированной экологической прокуратуры Харьковской областной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении пяти российских военнослужащих по фактам нарушения законов и обычаев войны и экоцида, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 4). .2 ст.24 ст. 441 УК Украины. По данным следствия, они отдавали приказы на совершение обстрелов Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", где размещена единственная в мире ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" и хранилище ядерных материалов", – говорится в сообщении.

В прокуратуре региона напомнили, что в 2022 году по этому ядерному объекту россияне нанесли 74 удара разными видами оружия: авиабомбами, осколочно-фугасными снарядами ствольной артиллерии, осколочно-фугасными и кассетными снарядами реактивных систем залпового, "Смерч" и "Пион". И эти атаки были умышленными.

"По выводам расследования, политическое и военное руководство государства-агрессора хорошо знало о существовании и расположении этой ядерной установки", – отметили в прокуратуре Харьковской области.

Главным фигурантом по делу проходит российский генерал-полковник Александр Журавлев, на момент совершения преступления занимавший должность командующего Западным военным округом ВС РФ. Он осуществлял непосредственное руководство уничтожением ХФТИ.

Также к совершению этого преступления причастны его подчиненные:

генерал-лейтенант Олег Маковецкий - командующий 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны;

генерал-лейтенант Владислав Ершов – командующий 6-й общевойсковой армией;

полковник Павел Пилюков – командир 45-й артиллерийской бригады большой мощности;

полковник Евгений Геращенко - командир 79-й гвардейской реактивной артиллерийской Новозыбковской бригады.

"Руководители военных формирований и подразделений, выполняя незаконное распоряжение командующего Западным военным округом, отдали приказ подчиненным им подразделениям с РФ, которые заняли позиции в населенных пунктах, полях и лесополосах, расположенных в прилегающих к Харькову районах на территории Харьковской области, Белгородской области, аэродромов Курск и Воронеж, осуществлять обстрелы и бомбардировки ХФТИ", – отметили в региональной прокуратуре.

В рамках расследования была проведена комплексная судебная, инженерно-экологическая и экономическая экспертизы, которые установили, что окружающей среде эти атаки причинили ущерб на сумму почти 15 млрд гривен.

"Стоимость и объемы восстановительных работ зданий и сооружений Института, которые уничтожены и повреждены, составляют более 30 млн гривен. И это не окончательные цифры. Вражескими обстрелами уничтожено эксклюзивное многомиллионное оборудование, аналогов которого в мире нет. Обвиняемые находятся в розыске. Их будут судить заочно в Киевском районном суде Харькова", – резюмировали в Харьковской областной прокуратуре.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты расстреляли четырех пленных нацгвардейцев возле Селидово. Перед жестоким убийством они записали допрос раненых и безоружных украинских воинов. По факту преступления начато расследование.

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