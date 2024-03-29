Наехал на российскую взрывчатку: в Херсонской области в результате детонации снаряда погиб тракторист

В Херсонской области 29 марта на российской мине подорвался мужчина. Он на тракторе выехал в поле в Высокопольской громаде для выполнения весенне-полевых работ.

Тракторист погиб на месте. Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

"29 марта около 13:40 в поле, вблизи одного из населенных пунктов Высокопольской общины, во время выполнения весенне-полевых работ погиб тракторист. Руководя техникой, мужчина наехал на оставленное российской армией взрывное устройство, которое сдетонировало", – говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, связанного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляет Бериславская окружная прокуратура.

Прокуроры и сотрудники других правоохранительных органов документируют очередное военное преступление захватчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Купянске в Харьковской области мужчина подорвался на собственном огороде.

А в Херсонской области на российской мине подорвался 24-летний мужчина, он с тяжелыми ранениями был госпитализирован. Несколькими днями ранее в области в результате подрыва погиб мужчина, обрабатывавший землю.