На Закарпатье разоблачили предпринимателя, который поставил ВСУ бракованные бронежилеты почти на 6 млн грн. Фото

На Закарпатье СБУ совместно с Бюро экономической безопасности Украины разоблачила предпринимателя, который поставил для ВСУ бракованные бронежилеты. Общая сумма государственных средств, на которую были приобретены некачественные средства индивидуальной защиты, составляет 6 миллионов гривен.

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Об этом сообщают в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. За хищение госбюджета предпринимателю грозит до 12 лет лишения свободы.

Организаторы "схемы" приобрели за государственные средства 350 бракованных бронежилетов для одной из воинских частей региона. В ходе проведения испытаний было установлено, что приобретенная продукция не отвечает заявленным техническим характеристикам 4-го класса защиты и представляет опасность для использования в условиях боевых действий.

Фактически фигуранты "схемы" прервали выполнение соответствующего оборонного заказа на практически 6 млн гривен. Вся партия низкокачественной продукции была изъята и передана обратно производителю для устранения дефектов.

Согласно следственным материалам, за организацией этой незаконной "схемы" стоит директор местной коммерческой организации.

Как сообщается, предприниматель подписал соглашение с представителями областного военкомата на поставку оптовой партии бронежилетов для украинских защитников. В то же время цена на них была намеренно завышена, а качество не соответствовало стандартам государства.

На основе собранных доказательств руководителю предприятия-поставщика было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, что касается присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением и легализации имущества, полученного преступным путем.

В настоящее время обвинительный материал в отношении лица, ставшего фигурантом дела, был направлен в суд.

Проводится расследование с целью привлечения к ответственности всех лиц, участвовавших в незаконной схеме. В частности, проверяется причастность должностных лиц военкомата к незаконной сделке, в частности к заказу военной продукции.

Преступникам может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ разоблачила предпринимателей, предоставивших ВСУ бракованные артиллерийские мины почти на 270 млн грн. К коррупционной схеме причастны руководители сразу трех частных компаний.

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