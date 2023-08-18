СБУ разоблачила предпринимателей, которые поставили в ВСУ бракованные артиллерийские мины почти в 270 млн грн. Фото

Сотрудники СБУ разоблачили коррупционную схему, которая привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов для ВСУ накануне полномасштабного вторжения России. В результате государству был нанесен урон на 270 млн. грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства. К коррупционной схеме причастны руководители сразу трех частных компаний.

"Согласно подписанным договорам, предприниматели должны были отгрузить боевые средства поражения до февраля 2022 года. Однако к этому сроку компании поставили в Минобороны лишь часть заказанных мин, которые к тому же оказались бракованными из-за использования в них некачественного пороха", – указано в сообщении.

Халатность или злой умысел бизнесменов привел к полной неисправности боеприпасов. Бракованная партия была вовремя выявлена и изъята из арсенала Сил обороны, возвращена поставщикам для исправления этой оплошности.

"Однако предприниматели до сих пор не устранили технические неисправности военной продукции и, как следствие, не поставили украинским защитникам ни одной единицы боеприпасов согласно госзаказу", – пояснили правоохранители.

На основании собранных доказательств двум руководителям компаний поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Всем причастным грозит до восьми лет тюремного заключения, следствие продолжается.

Ранее СБУ объявили о подозренииэкс-заместителю министра обороны Украины и бывшему руководителю Департамента государственных закупок.Им инкриминируют присвоение из бюджета более миллиарда гривен на закупку некачественной амуниции для Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские силовики задержали под Киевом "бизнесмена", который переправлял уклонистов через границу под видом водителей гуманитарных грузов. Стоимость "услуг" составляла 3,8 тыс. долларов США с человека.