На освобожденных территориях украинские военные собирают тела оккупантов, чтобы обменять их на своих побратимов. Фото

На освобожденных территориях украинские военные ищут и собирают тела ликвидированных российских оккупантов. Это они делают для того, чтобы обменять их на своих собратьев.

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Такую информацию обнародовало международное информагентство Reuters. Такая практика используется в освобожденном в июне селе Благодатное Донецкой области.

Украинские военные надевают маски и прочесывают местность, которую назвали "дорогой смерти", поскольку там погибло очень много захватчиков

"Мы идем на поиски. Будем искать глазами и с помощью обоняния", – рассказал морской пехотинец Владимир.

Украинские военные проверяют, заминировано ли тело оккупанта, с помощью веревки. Только за 8 сентября они обнаружили девять тел россиян. Все погрузили в грузовик и отвезли на судебно-медицинскую экспертизу.

"Мы собираем их тела. Проводим обмены на наших пленных, которые живы. И на тела наших ребят. Чтобы мать могла поехать на кладбище", – рассказал один из бойцов.

Напомним, Россия вернула Украине тела 12 защитников, считавшихся пленными. Пребывание в плену было подтверждено Красным Крестом, а сообщений об ухудшении здоровья военных или об их тяжелом состоянии со стороны страны-агрессоры не поступало.

Представитель ГУР Андрей Юсов анонсировал хорошие новости для находящихся в плену родных военных. По его словам, Украина продолжает делать все возможное для возвращения защитников домой.

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