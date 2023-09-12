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На освобожденных территориях украинские военные собирают тела оккупантов, чтобы обменять их на своих побратимов. Фото

Ольга Ганюкова
Война против России
1 минута
618
На освобожденных территориях украинские военные собирают тела оккупантов, чтобы обменять их на своих побратимов. Фото

На освобожденных территориях украинские военные ищут и собирают тела ликвидированных российских оккупантов. Это они делают для того, чтобы обменять их на своих собратьев.

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Такую информацию обнародовало международное информагентство Reuters. Такая практика используется в освобожденном в июне селе Благодатное Донецкой области.

Украинские военные надевают маски и прочесывают местность, которую назвали "дорогой смерти", поскольку там погибло очень много захватчиков

На освобожденных территориях украинские военные собирают тела оккупантов, чтобы обменять их на своих побратимов. Фото

"Мы идем на поиски. Будем искать глазами и с помощью обоняния", – рассказал морской пехотинец Владимир.

Украинские военные проверяют, заминировано ли тело оккупанта, с помощью веревки. Только за 8 сентября они обнаружили девять тел россиян. Все погрузили в грузовик и отвезли на судебно-медицинскую экспертизу.

"Мы собираем их тела. Проводим обмены на наших пленных, которые живы. И на тела наших ребят. Чтобы мать могла поехать на кладбище", – рассказал один из бойцов.

На освобожденных территориях украинские военные собирают тела оккупантов, чтобы обменять их на своих побратимов. Фото

Напомним, Россия вернула Украине тела 12 защитников, считавшихся пленными. Пребывание в плену было подтверждено Красным Крестом, а сообщений об ухудшении здоровья военных или об их тяжелом состоянии со стороны страны-агрессоры не поступало.

Представитель ГУР Андрей Юсов анонсировал хорошие новости для находящихся в плену родных военных. По его словам, Украина продолжает делать все возможное для возвращения защитников домой.

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