На Киевщине в окопах российских оккупантов нашли тело замученного украинца

Правоохранители продолжают находить тела замученных российскими оккупантами мирных жителей. В частности, в Бучанском районе Киевской области в окопах войск страны агрессора нашли замученного украинца.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Правоохранители фиксируют все факты военных преступлений врага (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

"4 мая правоохранители Киевской области провели эксгумацию вблизи села Вышеград, где во время оккупации находились позиции агрессора. Следователи и криминалисты осмотрели тело погибшего мужчины, по предварительным данным российские оккупанты пытали мирного жителя, после чего убили. В настоящее время тело мужчины доставлено на проведение судебно-медицинской экспертизы и идентификации", - рассказали в полиции.

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Напомним, в Бучанском районе Киевской области правоохранители продолжают находить тела убитых российскими оккупантами мирных жителей. На территории Бородянской общины 3 мая обнаружили трех погибших взрослых и 10-летную девочку.

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Как писал OBOZREVATEL, в селе Рудня-Тальская Киевской области 4 мая эксгумировали тела двух погибших мирных жителей. Оккупанты расстреляли украинцев, а потом переехали танком.