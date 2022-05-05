На Киевщине нашли тела двух украинцев: оккупанты расстреляли их и переехали танком

В селе Рудня-Тальская Киевской области 4 мая эксгумировали тела двух погибших мирных жителей. Оккупанты расстреляли украинцев, а потом переехали танком.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Правоохранители фиксируют все факты военных преступлений войск страны-агрессора (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

"4 мая в селе Рудня-Тальская полицейские Киевщины эксгумировали тела молодых мужчин 22 и 23 лет. 25 февраля оккупанты расстреляли автомобиль с двумя мирными жителями в салоне. Но и этого захватчикам оказалось мало – россияне переехали машину с телами людей внутри тяжелой техникой", – рассказали в полиции.

Видео дня

Тела погибших осмотрел судмедэксперт, после чего их передали родственникам для перезахоронения в селе Мирча Бучанского района.

Напомним, на территории Киевской области продолжают находить массовые захоронения мирных жителей, убитых русскими оккупантами. Всего, по состоянию на 4 мая, на территории региона правоохранители осмотрели 1235 тел гражданских.

ФОТО 18+

Как писал OBOZREVATEL, в Бучанском районе Киевской области правоохранители продолжают находить тела убитых российскими оккупантами мирных жителей. На территории Бородянской общины 3 мая обнаружили трех погибших взрослых и 10-летную девочку.