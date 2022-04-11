На Киевщине оккупанты убили мирных жителей, а их тела бросили в погреб

В одном из населенных пунктов Броварского района Киевской области нашли шесть погибших во время оккупации мирных жителей. Солдаты страны-агрессора убили украинцев, а затем бросили их в тела в погреб.

Об этом сообщили в социальных сетях. Правоохранители фиксируют все факты военных преступлений (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Оккупанты расстреляли 6 мирных жителей и сбросили их тела в погреб. Броварской район", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео, можно увидеть, что тела погибших лежат один на другом. При этом украинцы, которые обнаружили убитых оккупантами мирных жителей, опасаются спускаться, пологая, что помещение может быть заминировано.

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Напомним, в Буче Киевской области приступили к эксгумации тел жителей города, захороненных в братской могиле. Все они погибли во время российской оккупации.

В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя случайно признал военные преступления РФ в Буче под Киевом. Он заявил, что тел погибших на улицах города не было до прихода российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Макарове Киевской области оккупанты изнасиловали женщину, которая не успела эвакуироваться. Потом солдаты страны-агрессора убили ее.