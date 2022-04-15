На Киевщине нашли 900 тел убитых оккупантами людей: из них 350 – в Буче

В Киевской области, по состоянию на 15 апреля, было обнаружено 900 тел граждан, которые погибли во время полномасштабной агрессии РФ. Из них 350 погибших – в Буче.

Об этом во время брифинга сообщил генерал полиции третьего ранга, начальник полиции Киевщины Андрей Небытов. Правоохранители фиксируют все преступления российских оккупантов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По состоянию на 15 апреля количество выявленных тел граждан Украины, убитых российскими солдатами, достигло цифры в 900 человек, из них 350 – в Буче", – рассказал Небытов.

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Кроме того, генерал полиции объяснил, почему у некоторых погибших мирных жителей были белые повязки.

"Ранее был задан вопрос, почему у некоторых погибших, которых мы находим, были белые повязки. Военные РФ во время оккупации наших сел и городов заставляли мирных жителей носить белые повязки – якобы этот человек был уже проверен и к нему не относились так придирчиво", – уточнил Небытов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области, с начала полномасштабного вторжения российских войск, было зафиксировано более 3050 уголовных производств, совершенных оккупантами. В частности, правоохранители расследуют 1463 факта относительно нарушения законов и обычаев войны.