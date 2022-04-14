На Киевщине для фиксации преступлений оккупантов работают французские жандармы. Фото

Полиция Киевской области совместно с французскими жандармами фиксирует военные преступления страны-агрессора. В частности, украинские криминалисты вместе с иностранными коллегами обнаружили расстрелянный российскими оккупантами автомобиль с погибшим мужчиной внутри.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. В нашу страну прибыло 18 правоохранителей Франции, которые работают на деоккупированных территориях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. 18+).

Как сообщили в МВС, в ходе осмотра мест боевых действий полицейские обнаружили автомобиль BMW, в котором находилось тело погибшего мужчины. В частности, были зафиксированы следы обстрелов из огнестрельного оружия

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Украинские криминалисты совместно с французскими коллегами изъяли остатки тела погибшего и доставили в лабораторию для проведения всех необходимых экспертиз.

"Полиция Киевщины ежедневно продолжает документировать военные преступления агрессоров. В Украину прибыло 18 французских жандармов, работающих непосредственно на деоккупированных территориях, а также в лабораториях. Наши иностранные коллеги прибыли для помощи в фиксации последствий атак врага", – отметил главный следователь Киевщины Виктор Луговой.

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения российских войск пострадало 548 детей. Из них 105 – в Киевской области.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области с начала полномасштабного вторжения российских войск было зафиксировано более 3050 уголовных производств, совершенных оккупантами. В частности, правоохранители расследуют 1463 факта нарушений законов и обычаев войны.