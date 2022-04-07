На Херсонщине военные РФ расстреляли лодку с мирными жителями: среди жертв ребенок. Фото 18+
Российские оккупанты расстреляли на Каховском водохранилище лодку с людьми, которые хотели выбраться из села Первомаевка Херсонской области. По судну, которое прибило к берегу в районе села Марьянское на Днепропетровщине, открыли огонь из РСЗО "Град", погибли трое взрослых и 13-летний мальчик.
Об этом в Facebook сообщил экс-уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба. О деталях трагедии в Telegram рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Огонь по лодке открыли, когда она была за 70 метров от берега.
Всего в обстрелянной лодке было 14 мирных жителей, из которых трое – дети. Всех пострадавших в результате действий оккупантов доставили в больницу с осколочными ранениями. Раненые в состоянии разной степени тяжести.
Одна их погибших оказалась адвокатом, при ней нашли удостоверение, которое позволяло ей заниматься адвокатской деятельностью.
"Обезумевший инкубатор убийц, который иногда называют Россией, продолжает уничтожать украинских детей и устраивать настоящий геноцид украинского народа", – прокомментировал очередное военное преступление россиян Кулеба.
Фото 18+!
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области вблизи села Лубянка российские оккупанты расстреляли три автомобиля с мирными жителями. Бронеавтомобиль захватчиков выехал со стороны населенного пункта и без какой-либо причины открыл огонь по машинам из пулемета.