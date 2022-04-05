На Киевщине оккупанты расстреляли три авто с мирными жителями. Фото 18+

В Киевской области на Старо-Бородянской трассе вблизи села Лубянка российские оккупанты расстреляли три автомобиля с мирными жителями. Бронеавтомобиль захватчиков выехал со стороны населенного пункта и без какой-либо причины открыл огонь по машинам из пулемета.

Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он также опубликовал фото расстрелянных транспортных средств (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Все люди, которые были в автомобилях, погибли на месте. Их тела так и остались в салонах.

Одна из машин – Peugeot с номером ІННА – сгорела дотла вместе с водителем. Она вспыхнула, так как в багажнике были канистры с бензином.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Дымере Киевской области и в соседних населенных пунктах российские оккупанты целенаправленно стреляли по мирным жителям. Среди пострадавших были дети и люди пожилые люди.

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