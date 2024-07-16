На Харьковщине в результате вражеских ударов один человек погиб, еще пять ранены. Фото

Российские войска продолжают атаковать гражданское население в Харьковской области. Накануне, 15 июля, под российскими обстрелами оказались Волчанск и населенные пункты Купянского района.

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Погибла женщина, пять человек получили ранения. Подробности сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В сообщении отмечено, что при процессуальном руководстве Чугуевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) вследствие российских ударов по Харьковщине накануне.

Так, под вражеским огнем накануне оказался Волчанск. Там захватчики убили женщину, ранения получили двое мужчин.

Кроме того, около 23 часов 15 июля войска РФ обстреляли Кондрашовку Купянского района. Ранены 51-летние мужчина и женщина.

Приблизительно через пол часа российские захватчики нанесли авиационный удар по Купянску-Узловому: там ранения получил мужчина 39 лет.

"В указанных населенных пунктах повреждены частные домовладения и хозяйственные помещения. Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в этот день в КОВА рассказали о последствиях атаки дронами на Киевщину в ночь на 16 июля. Там отметили, что обломки сбитых "Шахедов" зафиксированы в двух районах области. Они повредили поврежденные нежилые здания и спровоцировали пожар в частном домохозяйстве.