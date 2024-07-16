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На Харьковщине в результате вражеских ударов один человек погиб, еще пять ранены. Фото

Лилия Рагуцкая
Война против России
2 минуты
363
На Харьковщине в результате вражеских ударов один человек погиб, еще пять ранены. Фото

Российские войска продолжают атаковать гражданское население в Харьковской области. Накануне, 15 июля, под российскими обстрелами оказались Волчанск и населенные пункты Купянского района.

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Погибла женщина, пять человек получили ранения. Подробности сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В сообщении отмечено, что при процессуальном руководстве Чугуевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) вследствие российских ударов по Харьковщине накануне.

Так, под вражеским огнем накануне оказался Волчанск. Там захватчики убили женщину, ранения получили двое мужчин.

На Харьковщине в результате вражеских ударов один человек погиб, еще пять ранены. Фото

Кроме того, около 23 часов 15 июля войска РФ обстреляли Кондрашовку Купянского района. Ранены 51-летние мужчина и женщина.

Приблизительно через пол часа российские захватчики нанесли авиационный удар по Купянску-Узловому: там ранения получил мужчина 39 лет.

На Харьковщине в результате вражеских ударов один человек погиб, еще пять ранены. Фото

"В указанных населенных пунктах повреждены частные домовладения и хозяйственные помещения. Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими", – говорится в сообщении.

На Харьковщине в результате вражеских ударов один человек погиб, еще пять ранены. Фото
На Харьковщине в результате вражеских ударов один человек погиб, еще пять ранены. Фото
На Харьковщине в результате вражеских ударов один человек погиб, еще пять ранены. Фото
На Харьковщине в результате вражеских ударов один человек погиб, еще пять ранены. Фото
На Харьковщине в результате вражеских ударов один человек погиб, еще пять ранены. Фото
На Харьковщине в результате вражеских ударов один человек погиб, еще пять ранены. Фото
На Харьковщине в результате вражеских ударов один человек погиб, еще пять ранены. Фото
На Харьковщине в результате вражеских ударов один человек погиб, еще пять ранены. Фото

Напомним, ранее в этот день в КОВА рассказали о последствиях атаки дронами на Киевщину в ночь на 16 июля. Там отметили, что обломки сбитых "Шахедов" зафиксированы в двух районах области. Они повредили поврежденные нежилые здания и спровоцировали пожар в частном домохозяйстве.

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