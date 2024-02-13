На Днепропетровщине клирик УПЦ МП, призвавший помогать оккупантам, получил 5 лет тюрьмы. Фото

В Днепропетровской области клирик УПЦ (МП) получил 5 лет тюрьмы за призывы к верующим помогать оккупантам. Суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. "Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил настоятель храма Днепропетровской епархии УПЦ (МП), который поддержал агрессивную войну против Украины", – говорится в сообщении.

Во время своих проповедей он активно поддерживал полномасштабное вторжение российских войск и захват территорий Украины Россией.

В своих личных беседах с верующими священник тщательно убеждал их в необходимости выезда в Россию или на временно оккупированные территории Украины, подчеркивая, что такой шаг важен для оказания поддержки российским оккупантам.

Параллельно с этим священник выражал свои надежды на захват Днепропетровщины, что часто становилось предметом его разговоров с местными жителями.

Сотрудники Службы безопасности Украины зафиксировали преступную деятельность протоиерея и в сентябре 2022 года осуществили его задержание прямо в его собственном доме.

Во время обысков у задержанного были обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал для распространения кремлевской пропаганды среди населения. Экспертизы, инициированные СБУ, подтвердили факты его подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

С учетом собранных доказательств суд признал обвиняемого виновным в оправдывании, признании правомерной, а также отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Суд назначил протоиерею наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, сотрудники СБУ сообщили о подозрении бывшему послушнику Киево-Печерской лавры, оправдывавшему временную оккупацию Донецка и Луганска. Также проверяются факты возможного сотрудничества представителя УПЦ МП с российскими спецслужбами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить митрополита УПЦ (МП) за разжигание религиозной розни. Он размещал в YouTube видеоролики с негативными изречениями относительно верующих и представителей Украинской православной церкви, а также других конфессий.

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