На Буковине мужчина не вышел на службу в ТЦК, потому что "стремился быть на передовой": какое решение принял суд

В Черновицкой области военнослужащий из роты охраны Территориального центра комплектования и социальной поддержки больше трех недель не являлся на службу. На суде мужчина признал вину и объяснил поступок тем, что хотел служить на передовой, а не в ТЦК.

Сторожинецкий районный суд признал гражданина Украины виновным в самовольном уходе с места службы (ч. 5 ст. 407 УК) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Соответствующий приговор опубликован на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Обвиняемый родился в Чехии, но является гражданином Украины. Его призвали на службу по мобилизации. Впоследствии, в апреле 2023 года, из-за ограниченной пригодности перевели на должность стрелка-помощника гранатометчика 3-го отделения 1-го взвода роты охраны одного из ТЦК.

15 мая того же года солдат "не явился вовремя на военную службу и находился по месту своего постоянного проживания, где проводил время по своему усмотрению". Вернулся мужчина только 7 июня.

Осужденный во время заседания "искренне раскаялся, подчеркивая, что не будет никогда совершать преступления". "Он хотел служить на передовой, а не в ТЦК. Просил его строго не наказывать и дать возможность сражаться и отправить его в действующую армию", – сказано в материалах суда.

Председательствующий судья Сторожинецкого районного суда (имя не указано) вынес обвинительный приговор, приговорив военнослужащего к трем годам лишения свободы.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Одессе мужчина получил повестку, однако отказался от мобилизации, утверждая, что не пригоден к участию в боевых действиях и в тылу может быть полезнее. За это его приговорили к трем годам лишения свободы.

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